Москвичам в ближайшие дни пообещали погоду «на любой вкус»

По его словам, в воскресенье, 25 июля, она будет умеренно теплой, а к среде станет жаркой. Температура в ближайшие четыре дня будет колебаться от 23 до 30 градусов.

«В ближайшие дни погода будет на любой вкус. У каждого свои представления о хорошей погоде, так вот будут удовлетворены все», — подчеркнул синоптик. Так, 25 июля столбики термометров покажут 23-25 градусов. Любители более жаркой погоды смогут насладиться ею с понедельника. 26 июля воздух прогреется до 25-27 градусов, во вторник — 28-29 градусов. Пик жары придется на среду. В столичном регионе установится тепло на уровне 29-30 градусов. Все четыре дня обещают быть ясными, без осадков.

14 июля жара в Москве повторила рекорд 1951 года. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1. Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне.

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