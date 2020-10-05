Москвичам пообещали «летние ночи» в октябре

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова пообещала москвичам «летние ночи» в октябре. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает РИА Новости.

На этой неделе ожидается, что в Москве по ночам столбик термометра не покажет температуру ниже плюс 10-12 градусов, в Подмосковье — плюс 7-12 градусов. Позднякова отметила, что такие показатели будут соответствовать середине августа.

«Ночи у нас действительно очень теплые и летние», — сказала синоптик.

30 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в последних числах октября в Москве выпадет первый мокрый снег. Он также отметил, что температура воздуха может достигнуть уровня зимнего сезона.

Ранее также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон в столице. Данное решение связано с рекомендациями пожилым людям — их попросили оставаться дома из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

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