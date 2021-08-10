Москвичам пообещали лучший звездопад 2021 года

В ночь с 12 на 13 августа москвичи смогут увидеть самый яркий звездопад — в небе над столицей пронесется поток Персеиды. Это уникальное космическое явление можно увидеть раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р / Свифта — Туттля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Персеиды обещают стать лучшим звездопадом 2021 года. Луна в это время проходит фазы новолуния и не помешает наблюдениям метеоров», — поделились в пресс-службе Московского планетария.

При условии ясной погоды жители столицы смогут увидеть до 110 метеоров в час. При этом для того чтобы их рассмотреть не потребуется специализированного оборудования — звездопад можно будет увидеть из окна своей квартиры. Пик активности наступит ночью 12 августа в 23:00.

Отмечается, что невооруженным глазом можно увидеть крошечные пылинки, выпущенные ранее кометами, которые воспламеняются в атмосфере, оставляя в небе яркие линии — эти линии и именуются метеорами.

Ранее, 2 августа, москвичи заметили необычные погодные явления в небе — беззвучные молнии и грозы без дождя. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сухие и тихие грозы считаются редкими погодными аномалиями, но совершенно безопасны. Молнии без звука грома называются зарницей и случаются, когда скорость света превышает скорость звука.

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