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Москвичам пообещали мороз и снег

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Москвичам пообещали мороз и снег
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве в воскресенье, 6 февраля, ожидается облачная погода, мороз и небольшой снег. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Температура воздуха составит от минус пяти до минус семи градусов в столице и до минус десяти градусов в Подмосковье. «Ветер — слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе в норме», — обещают метеорологи.

По данным синоптиков, такая погода благоприятна для здоровых людей и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Эксперты советуют провести день на свежем воздухе и позаниматься физическими упражнениями и дыхательной гимнастикой на улице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам погоду, характерную для середины марта.

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