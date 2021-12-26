Москвичам пообещали мороз и снег

Облачная погода, снег и мороз до 10 градусов ожидается в столичном регионе в воскресенье, 26 декабря. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, днем температура в Москве повысится до минус 5-7 градусов, в Подмосковье — до минус 10-5 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — около 70 процентов.

Как отметили синоптики, морозы немного ослабеют под влиянием циклона. «Ветреная и морозная погода прежде всего, влияет на механизмы терморегуляции, что повышает риск переохлаждения и обморожения», — предупредили они, призвав соблюдать меры предосторожности.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в последние семь дней 2021 года. Предполагается, что в саму новогоднюю ночь жителей региона ожидает небольшой снег и температура от минус десяти до минус 15 градусов.