Москвичам пообещали «морозище» с Карского моря

Москвичей со среды, 5 февраля, ожидает похолодание, которое на фоне аномально теплого января покажется «морозищем». Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Вероятность понижения температуры уже с 5-го числа, и оно обусловлено затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой Земли», — пояснил он.

Ночные температуры в этот период, по словам синоптика, будут достигать девяти градусов мороза. Температура воздуха ожидается выше нормы всего на два-четыре градуса.

13 января заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отмечал, что в феврале может установиться характерная для этого месяца погода. Так, согласно долгосрочному прогнозу, в феврале ожидается минус 12 градусов, что на полградуса ниже нормы.

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