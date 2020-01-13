Москвичам рассказали о морозах в феврале

В феврале в Москву могут прийти морозы. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает агентство «Москва».

По его словам, в последний месяц зимы в столице может установиться температура, характерная для этого времени года. Так, согласно долгосрочному прогнозу, в феврале ожидается минус 12 градусов, что на полградуса ниже нормы, отметил Цыганков.

Ранее сообщалось, что ночь на 12 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. По словам синоптиков, на базовой метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура минус шесть градусов. В Подмосковье столбики термометров опускались до минус 12 градусов. Однако морозная погода задержалась в столице ненадолго. Так, в понедельник, 13 января, в Москву вернулась оттепель.

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