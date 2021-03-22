Москвичам пообещали мощное потепление

Москвичам пообещали приход мощного потепления в конце недели. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным специалистов, в Москве днем в понедельник и во вторник, 23 марта, столбик термометра не поднимется выше 1-3 градусов. При этом начиная со среды, 24 марта, «начнется мощное потепление». Таким образом, к выходным в столичный регион «придет настоящая метеорологическая весна».

На субботу, 27 марта, и воскресенье, 28 марта, синоптики спрогнозировали температуру до плюс восьми градусов, погода начнет соответствовать первым апрельским дням.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в российскую столицу придет настоящая весна. В конце нынешнего месяца, по ее словам, настанет теплая и солнечная погода.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в первой декаде апреля еще может выпасть снег.

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