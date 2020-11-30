Москвичам пообещали настоящую зиму с 1 декабря

Зимняя погода придет в российскую столицу с наступлением календарной зимы. Об этом в разговоре с RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На следующей неделе ожидается настоящая зима со снегом и легким морозом, погодные условия будут соответствовать климатической норме, пообещала синоптик.

В последний день осени, 30 ноября, прогнозируются небольшие осадки, а температура воздуха будет положительной: от 1 до 3 градусов тепла. Однако в начале декабря погодные условия начнут меняться.

В ночь на 1 декабря произойдет понижение температуры, днем столбики термометров будут показывать около нуля градусов, а местами пойдет снег. На следующий день прогнозируется до минус 3 градусов днем в Москве и до минус 6 в Подмосковье.

Температурный фон в течение второй половины следующей недели будет отрицательным, подчеркнула Позднякова. Так, до 4 декабря включительно погода будет преимущественно без осадков, атмосферное давление довольно высокое, за счет ночного выхолаживания температура в городе понизится и будет минимальной.

27 ноября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что Москву накроет новый антициклон «Сибиряк». Он придет на смену циклону «Таня». Погода в начале декабря изменится: появится солнце, будут малооблачные дни, ожидаются также морозы до 12 градусов ниже ноля.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!