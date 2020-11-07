Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду

В субботу, 7 ноября, в Москве ожидается не по сезону теплая, но ветреная погода. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам специалиста, утром в столице пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, в Подмосковье — 5-10 градусов, что в среднем на 5 градусов выше климатической нормы.

«У нас погода сегодня будет следующая: она определяется в первой половине дня влиянием слабовыраженного теплого атмосферного фронта, поэтому и небо хмурится, и местами накрапывает мелкий дождь, но довольно тепло — плюс 6,5 градуса. А во второй половине дня скажется влияние северо-восточной периферии антициклона, поэтому погода постепенно возьмет курс на улучшение и потепление», — сказал Тишковец.

Также в столице ожидается ветер 5-10 метров в секунду. «Но тем не менее все-таки ветрено: северо-западных румбов ветер, 5-10 метров в секунду, порывистый. И атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус сообщил, что октябрь 2020 года в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По его словам, предыдущим рекордсменом был октябрь 1967 года, когда средняя температура воздуха составила 9 градусов.

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