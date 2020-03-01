Москвичам пообещали нормальные аномалии в начале марта

В первую неделю марта москвичей ждет аномально теплая погода. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, температура в столице будет превышать климатическую норму на 6-9 градусов. При этом синоптик отметил, что подобные аномалии уже становятся для московской погоды нормальными, учитывая прошедшую зиму.

«Дневные температуры будут повышаться каждый день в течение первой недели марта: от 2-4 градусов, начиная с понедельника, до 7-8 и даже не исключаем, что до 9 градусов. Очень теплая неделя», — уточнил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что 7 и 8 марта в Москве ожидается до плюс 9 градусов.

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