Москвичам раскрыли погоду на 8 Марта

Москвичам раскрыли погоду на первые дни весны и пообещали потепление к 8 Марта. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, температура воздуха в столице начнет расти с начала марта. Так, если в субботу, 29 февраля, прогнозируется 2-4 градуса, ветер и осадки, то уже в воскресенье, 1 марта, воздух прогреется до плюс пяти градусов. Затем, столбики термометров будут подниматься на один градус ежедневно и уже к 4 марта достигнут 8 градусов тепла. А 7 и 8 марта в Москве ожидается до плюс девяти градусов днем.

Соответствующие показатели превысят температурную норму первой декады мая на 6-8 градусов, добавила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 1 марта жителям столицы стоит ожидать понижения температуры. В то же время, по его словам, в начале весны будет проглядывать солнце.

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