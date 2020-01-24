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Москвичам пообещали новые температурные рекорды

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В начале следующей недели в Москву после кратковременного похолодания снова вернется оттепель. Об этом в пятницу, 24 января, сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозам метеорологов, в воскресенье и понедельник температура в городе немного понизится — столбики термометров покажут около нуля — минус 1 градуса.

«А со вторника в центр России вернутся оттепели, и снова возможны рекорды максимальной температуры», — уточнили в погодном центре.

Ранее синоптики пообещали москвичам эпизод настоящей зимы в конце января. По прогнозу, к концу текущей недели в столицу придет похолодание, которое принесет снежные осадки.

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