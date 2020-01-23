Москвичей предупредили о самом холодном дне зимы

Самым холодным днем зимы может стать четверг, 23 января. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в этот день составит минус 3-5 градусов. Предыдущий температурный минимум в столице был отмечен 2 декабря прошлого года. Тогда температура воздуха не поднялась выше минус 2,2 градуса.

«Текущая зима не балует жителей столичного региона ни морозами, ни обильными снегопадами. Начавшееся похолодание немного сгладит эту ситуацию», — предупредили в центре «Фобос».

Климатическая норма для этого дня составляет минус 6-8 градусов, а в прошлом году 23 января было минус 10,9 градуса, отметили синоптики.

21 января воздух в Москве прогрелся до плюс 3,4 градуса, таким образом побив рекорд 63-летней давности. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен еще в годы, когда у власти в СССР находился Никита Хрущев, — тогда был зафиксирован показатель в плюс 3,3 градуса.

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