Москвичам пообещали новый температурный рекорд

Днем в среду, 4 марта, температура воздуха в Москве может установить новый рекорд, достигнув плюс 7,5 градуса. Об этом сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Температура в городе составит плюс 5-7 градусов, в области мы ожидаем от плюс 3 градусов до плюс 8 градусов. А максимум сегодняшнего дня равен плюс 7,5 градуса. Такая температура была зафиксирована 4 марта 1959 года», — отметила эксперт.

Также Волосюк пообещала, что в среду во второй половине дня туманы начнут рассеиваться и видимость в столице станет лучше. «Пока из-за тумана видимость местами ухудшена до 200 метров», — заключила она.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 5 и 6 марта температура воздуха в Москве может перекрыть абсолютные максимумы. По ее словам, в четверг, 5 марта, воздух может прогреться от плюс 10 до плюс 12 градусов. В пятницу температура воздуха достигнет отметки плюс 11 градусов.

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