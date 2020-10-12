Москвичам пообещали первый снег на ближайших выходных

Москвичам пообещали мокрый снег на ближайших выходных — 17-18 октября ожидаются дожди и первые «отдельные снежинки». Об этом в понедельник, 12 октября, рассказала главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, в Москве похолодает, по ночам столбик термометра начнет показывать около ноля либо «слабо отрицательное» значение, а днем — не больше плюс 3-5 градусов. «В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки», — добавила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что в Москве ожидается резкое похолодание и что температура понизится до восьми градусов. Он отметил, что «возрастает активность циклонов, а значит, станет больше дождей».

10 октября главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что на нынешней неделе москвичей ждет абсолютный рекорд тепла. По ее словам, дневные температуры 13-14 октября составят 16-20 градусов.

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