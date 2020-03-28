Москвичам пообещали по-майски теплую погоду

Жителей Москвы в субботу, 28 марта ожидает по-майски теплая погода. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптики не исключили, что в этот день в столице будет побит рекорд тепла, установленный в 2017 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 15,3. Ожидается, что 28 марта воздух прогреется до 17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, ветер ожидается южный со скоростью 1-6 метров в секунду.

23 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы в конце рабочей недели ожидает потепление. По его словам, воздух прогреется до плюс 15 градусов. В то же время ночью сохранятся значения около нуля.

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