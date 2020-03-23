Москвичам пообещали потепление

Жителей Москвы в конце рабочей недели ожидает потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, воздух прогреется до плюс 15 градусов. В то же время ночью сохранятся значения около нуля.

В начале рабочей недели, обещает синоптик, европейская часть России будет находиться в холодной части антициклона, поэтому днем отметки термометра будут достигать нуля градусов, а ночью приобретут отрицательные значения. «Утром придется продрогнуть», — резюмировал он.

19 марта заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что погода в Москве в апреле покажет значения выше нормы. Тем не менее не исключены «зимние рецидивы» с заморозками и снегом, предупредил он.

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