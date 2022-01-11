Москвичам пообещали похолодание и небольшой снег

Жителям Москвы во вторник, 11 января, синоптики пообещали облачную погоду с небольшим снегом и гололедицей, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем опустится до минус 11 градусов. В ночь на среду, 12 января, похолодает до минус 16 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что весь январский объем снега может выпасть в столице за следующую неделю. Всего по прогнозам в Москве выпадет 37-42 миллиметров осадков.