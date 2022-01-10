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Синоптик пообещал москвичам весь январский объем снега за неделю

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Синоптик пообещал москвичам весь январский объем снега за неделю
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что весь январский объем снега может выпасть в столице за следующую неделю. Его слова передает РЕН ТВ.

Всего по прогнозам в Москве выпадет 37-42 миллиметра осадков в жидком эквиваленте. «А сугробы прибавят в высоте, которая формируется за всю половину зимы», — рассказал Тишковец. Он предупредил, что под тяжестью снега могут начать падать деревья, а также возможна критическая нагрузка на кровлю крыш.

Ранее Городское хозяйство Москвы рассказало, что сугробы в некоторых районах города приросли почти на 2 сантиметра за несколько часов. Как отметили в ведомстве, городские службы приступили к уборке проезжей части и тротуаров.

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