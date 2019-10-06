Москвичам пообещали «потепление в октябрьском варианте»

Во второй половине следующей недели в Москву снова придет потепление. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в первые дни недели температура в столице будет на несколько градусов ниже нормы, однако затем она начнет постепенно повышаться. «Уже в четверг температура будет около нормы, даже на один градус выше, в пятницу на два градуса выше нормы», — отметил синоптик.

Так, по его прогнозу, днем в четверг столбики термометров в Москве покажут около плюс 10 градусов, а в пятницу — от плюс 9 до плюс 14 градусов. «Я бы сказал, что это потепление в октябрьском варианте», — уточнил Вильфанд.

Ранее в октябре сообщалось, что в столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт, в результате чего в город придут ноябрьские холода. Пик похолодания прогнозируется на начало следующей недели: ожидается до плюс 4-5 градусов, что более характерно для начала ноября.

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