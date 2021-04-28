Москвичам пообещали проливные дожди

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам, что в начале майских праздников ожидаются похолодание и проливные дожди. Его слова приводит телеканал «360».

По словам синоптика, на следующей неделе должно выпасть до 70 процентов месячной нормы осадков. К 3 мая в столице прекратятся обильные дожди, но улучшение погоды наступит не ранее 6 мая. По словам Тишковца, температура постепенно начнет возвращаться к климатической норме.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москву после майских праздников придет солнечная и ясная погода, а также жара. По его словам, еще 9 мая в городе будет прохладно, однако после этого в столице наступит стабильный теплый период. Москвичам пообещали возвращение южного циклона: столбики термометра будут показывать не меньше плюс 25 градусов, а иногда — плюс 30 градусов.

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