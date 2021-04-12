Москвичам пообещали рекордное тепло

В Москве в среду, 14 апреля, может установиться рекордно теплая погода. Об этом РБК рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что температура воздуха в дневные часы в столице может подняться до плюс 22 градусов. По словам специалиста, тем самым может быть побит рекорд 1962 года, когда термометры зафиксировали отметку в 20,8 градуса тепла.

Тишковец добавил, что погода, более характерная для июня, будет сохраняться в Москве до четверга.

8 апреля сотрудники поисково-спасательной станции «Ленинские горы» спасли женщину, которая оказалась на дрейфующей льдине посреди Москвы-реки. Она находилась на льдине в 30 метрах от берега. Пострадавшую госпитализировали с признаками переохлаждения. Причин своего нахождения на льдине женщина так и не объяснила.

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