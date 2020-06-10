Москвичам пообещали рекордную жару

Температура воздуха в Москве в четверг, 11 июня, может побить рекорд 1998 года. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пообещал москвичам температуру до плюс 32 градусов днем и до плюс 15-20 градусов ночью. «Характер погоды не изменится — переменная облачность, во второй половине дня где-то локально соберутся грозовые облака, но закроет всего где-то 10-15 процентов небосвода», — рассказал синоптик.

Тишковец уточнил, что предыдущий рекорд для 11 июня был установлен в 1998 году, когда в столице потеплело до 31,3 градуса.

Ранее 10 июня в «Фобосе» сообщили, что жары, которая наблюдается в Москве сейчас, в июле и августе ждать не стоит. С середины июня погода вернется к своим климатическим значениям, температура воздуха будет до конца лета колебаться в пределах климатической нормы: до 10–15 градусов но ночам и 20–25 градусов в дневные часы.

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