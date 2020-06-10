Москвичам рассказали о погоде до конца лета

Жары, которая наблюдается сейчас в Москве, в июле и августе ждать не стоит. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он утверждает, что с середины июня погода вернется к своим климатическим значениям, и, по долгосрочным прогнозам, явные экстремальные параметры в июле и августе по холоду или по осадкам не планируются. По словам ученого, температура воздуха будет до конца лета колебаться в пределах климатической нормы: до 10–15 градусов но ночам и 20–25 градусов в дневные часы.

Тем не менее, Тишковец допустил возможность появления температурных ям во второй половине лета. Однако, по его словам, более точные данные может дать лишь краткосрочный прогноз.

9 июля сообщалось, что жители Москвы в первый день после отмены режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, открыли купальный сезон, не дожидаясь официального разрешения властей.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!