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Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления

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Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС в понедельник, 20 декабря, пообещал москвичам резкие скачки атмосферного давления в ближайшие дни.

«В 18:00 часов в воскресенье атмосферное давление было совершенно низким — 723 миллиметра ртутного столба. Это связано с тем, что глубокий циклон сел на Москву. Такой показатель на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы», — отметил Вильфанд, уточнив, что в ближайшие 36-40 часов давление резко повысится.

Так, 20 декабря ожидается около 733 миллиметров ртутного столба, а ко вторнику, 21 декабря, атмосферное давление повысится еще на 20 единиц.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с понедельника, 20 декабря, в Москву придет аномальное похолодание.

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