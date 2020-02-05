Москвичам пообещали самую холодную ночь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что самая холодная ночь зимы ожидается в московском регионе в выходные. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Температура на выходных достигнет самого минимума... В ночь с субботы на воскресенье температура будет понижаться, в Москве до минус 15, по области минус 12-17, местами на востоке Подмосковья до минус 20 градусов», — заключил специалист.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что среда, 5 февраля, станет самым холодным днем с начала зимы. Температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 5 градусов, а к вечеру продолжит опускаться. Эксперт заверила, что так холодно текущей зимой еще не было.

Во второй половине недели температура воздуха продолжит опускаться, 8 и 9 февраля ожидается до минус 17 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, период аномально теплой зимы в регионе завершился. При этом москвичам пообещали солнечные дни.

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