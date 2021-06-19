Москвичам пообещали самый жаркий день с начала лета

Суббота, 19 июня, может стать самым жарким днем с начала лета в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклона, который сохранит малооблачную и сухую погоду и продолжит процессы повышения температурных показателей», — пообещал синоптик.

По его словам, температура воздуха в столице достигнет плюс 29-31 градуса. При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что москвичей в течение всей недели ожидают жара, летний зной и отсутствие осадков. На длительное время центральный регион попадет под влияние антициклона, пришедшего с запада.

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