Синоптики пообещали москвичам «великую сушь» в ближайшую неделю

Жара, летний зной и отсутствие осадков ожидают москвичей в течение следующей недели. Об этом со ссылкой на синоптиков центра погоды «Фобос» сообщает агентство «Москва».

По информации специалистов, во вторник, 15 июня, вечером или ночью в столице местами могут выпасть осадки, однако после этого москвичей ожидает неделя без дождей. На длительное время центральный регион попадет под влияние антициклона, пришедшего с запада, объяснили в центре погоды.

«В столицу придет великая сушь. <...> Усилит тенденции мощная волна тепла», — рассказали в «Фобосе».

В среду и четверг воздух будет оставаться относительно прохладным и днем прогреется до 24-27 градусов тепла, но с пятницы столбик ртутного термометра заметно поползет вверх и достигнет 28-31 градусов. Начало следующей недели продолжит эту тенденцию.

Ночные температуры будут также высокие — около плюс 15-18 градусов тепла — из-за чего вторая половина недели станет тяжелой для метеозависимых людей, уточнили в «Фобосе».

«Засуха в почве продолжит усиливаться, что существенно повысит опасность возникновения природных пожаров», — предупредили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки начала купания в Москве-реке. По его словам, с середины недели температура воды будет выше 20 градусов и можно будет купаться.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!