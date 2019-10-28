Москвичам пообещали семиградусный мороз перед выходными

Температура воздуха в Москве в ночь на субботу, 2 ноября, опустится до минус семи градусов. Днем ожидается от плюс одного до минус четырех градусов. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Наиболее холодная температура ожидается в ночь на второе число, потому что там уже однозначно снег. (…) Это уже характер погоды, больше соответствующий зимнему», — добавила она.

По словам специалиста, теплая погода с положительной температурой вернется в столицу в ноябре. Это может произойти уже на второй неделе месяца.

Ранее в октябре сообщалось, что перед похолоданием в московских шиномонтажных сервисах наблюдается ажиотаж. Представитель одной из компаний уточнил, что в день обращаются минимум пять человек.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!