Москвичам пообещали слабый снег и мороз

Облачная погода и слабый снег ожидают москвичей в воскресенье, 2 января. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что столица окажется под воздействием гребня антициклона. В некоторых районах Подмосковья ожидается мороз до минус десяти градусов. В Москве температура воздуха будет колебаться от минус пяти до минус семи градусов. Метеорологи прогнозируют северо-западный ветер с силой до десяти метров в секунду. Отмечается, что его порывы могут увеличиваться до 14 метров. В заключении эксперты добавили, что в городе будет преобладать благоприятный кислородный режим.

Ранее синоптики пообещали, что на Новый год в Москве установится облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут около 10-15 градусов мороза, местами в городе пройдет небольшой снег.