Москвичам пообещали снег и гололедицу

В Гидрометцентре России жителям Москвы пообещали облачную погоду, снег и гололедицу. По данным синоптиков, в среду, 15 декабря, ожидается до минус трех градусов.

В ночь на четверг, 16 декабря, температура опустится до минус четырех градусов, будет дуть юго-западный ветер. В Московской области прогнозируют от нуля до минус пяти градусов. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее, 13 декабря, метеоролог Евгений Тишковец сообщал, что оттепель в Москве будет незначительной и к выходным сменится второй волной морозов. Он пообещал появление аномально высоких сугробов в столице к концу недели.