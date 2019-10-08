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Москвичам пообещали снег с дождем

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Дождь и мокрый снег ожидаются во вторник, 8 октября, в Москве. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столичный регион сегодня останется в тыловой части циклона, и местами в Москве и области возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха в столице поднимется до плюс 4-6 градусов, в области — до плюс 2-7 градусов. Леус отметил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени: минимальная температура составила 0,4 градуса тепла.

Ранее в октябре сообщалось, что на следующей неделе в столичный регион вернется сентябрьское тепло. Воздух начнет прогреваться уже с четверга, 10 октября.

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