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Москвичам пообещали снег с ветром

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Москвичам пообещали снег с ветром
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве в понедельник, 6 декабря, ожидается до минус трех градусов, в Подмосковье — до минус шести. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики также обещают ветер порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. В столичном регионе до вторника, 7 декабря, действует предупреждение о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что Москву ожидает теплый декабрь с февралем и морозный январь. По его словам, погодный сценарий будет напоминать «теплый сэндвич».

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