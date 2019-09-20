Москвичам пообещали снежный покров

В столичном регионе в ночь на ближайший понедельник, 23 сентября, образуется кратковременный снежный покров. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, сообщает «Звезда».

«После 18:00 в воскресенье очень большая вероятность, с учетом прогнозируемой температуры, особенно на высоте полутора тысяч метров, где уже будет 100 процентов, отрицательная температура, снежные заряды», — отметил собеседник портала.

В то же время специалист подчеркнул, что выпавший снег быстро растает.

Согласно данным синоптиков, в выходные в Москве и по области воздух прогреется до плюс 10 градусов, а в ночное время температура может опуститься до двух градусов тепла. Также прогнозируется дождь и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду.

Ранее стало известно о том, что астрономическая осень в столичный регион придет утром в понедельник, 23 сентября. Отмечается, что это произойдет в день осеннего равноденствия, когда солнце находится ровно по 12 часов над горизонтом и под ним, в результате чего день равен ночи.