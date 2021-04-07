Москвичам пообещали «супервесну» на ближайших выходных. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его данным, 10-11 апреля в столице ожидается безоблачная погода, а столбик термометра начнет расти вверх и постепенно приблизится к плюс 11-16 градусам. Тишковец отметил, что антициклон, в который должна выйти Москва в субботу и воскресенье, «подарит много солнца, никаких осадков, теплый южный ветер».

Помимо этого, синоптик спрогнозировал температуру в столице до плюс 15-20 градусов на неделе с 12 по 18 апреля. Таким образом он ознаменовал «супервесну» в Москве — идеальную погоду с мощным прогревом.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что потепление до 20 градусов должно быть кратковременным в апреле. Устойчивый фон, по ее мнению, может сформироваться только к летнему сезону. При этом она отметила, что в ближайшие дни столица полностью избавится от снега — это произойдет на неделю раньше, чем обычно.

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