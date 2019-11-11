Москвичам пообещали теплую неделю

На предстоящей неделе в Москве сохранится теплая погода. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, температура в столице будет превышать климатическую норму на несколько градусов. Так, самым теплым днем недели станет понедельник — воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов. Во вторник в городе ожидается около 5-7 градусов выше нуля, при этом возможны кратковременные дожди. Со среды и до конца недели будет около плюс 4-6 градусов, осадки прекратятся.

Как уточнили в «Фобосе», первая декада ноября уже стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, при этом такой тренд сохранится и во второй декаде месяца. В результате начало метеорологической зимы, которое обычно приходится на 10 ноября, перенесется на 10-12 дней, отметили синоптики.

Ранее в ноябре сообщалось, что предстоящая зима в Москве может оказаться «вишневой», так как средняя температура будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса.

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