Москвичам пообещали теплую новогоднюю ночь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал, что москвичей ждет теплая новогодняя ночь.

По его словам, в пятницу, 31 декабря, начнет понижаться давление. «Будет ощущаться приближение ложбины низкого давления. Температура ночью будет шесть-десять градусов мороза, а днем — два-семь градусов мороза», — сказал синоптик, отметив, что такой температурный фон на два градуса выше нормы.

В новогоднюю ночь умеренно теплая погода в Москве сохранится. «Первого числа еще потеплеет. Ветер будет южной четверти, а температура ночью будет минус пять-десять градусов, днем — минус один-шесть градусов», — заявил Вильфанд.

В первый день нового года атмосферное давление будет достаточно низким — 735-740 миллиметров ртутного столба при норме в 748.

Ранее синоптик столичного метеобюро пообещал, что на Новый год в Москве установится облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут около 10-15 градусов мороза, местами в городе пройдет небольшой снег.