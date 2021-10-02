Москвичам пообещали теплую погоду без осадков

В столичном регионе в субботу, 2 октября, ожидается до плюс десяти градусов тепла с переменной облачностью без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики уточнили, что в Москве сохранится влияние антициклона. Ожидается юго-западный ветер со скоростью до семи метров в секунду. Жителям Подмосковья пообещали до 12 градусов тепла.

По словам экспертов, содержание кислорода будет в норме, однако атмосферное давление в этот день превысит привычные значения. Это означает, что метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут испытывать дискомфорт. Врачи советуют в период осенней непогоды поддержать организм витаминами, а также соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее, 1 октября, синоптики сообщили о возвращении солнечной погоды в начале следующей недели. Так, в понедельник и вторник ожидается 9-14 градусов тепла, а в среду — до плюс 16 градусов.