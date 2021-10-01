Москвичам рассказали о возвращении солнечной погоды в начале следующей недели. Такую новость сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Однако, по словам Макаровой, существенного потепления не ожидается.

«Есть надежда на то, что в начале следующей недели может солнышко появиться — в прогнозе уже обозначена переменная облачность, а не облачно с прояснениями, как сейчас. Температура существенно не изменится, но восприятие погоды уже будет другим», — сказала синоптик.

В пятницу, субботу и воскресенье днем в Москве ожидается 10-12 градусов тепла. В понедельник и вторник — 9-14 градусов тепла, в среду — до плюс 16 градусов.

Ранее руководитель направления «Климат и энергетика» Greenpeace Василий Яблоков рассказал, что зимой в Москву могут прийти погодные аномалии. По словам эксперта, из-за климатических изменений в последние годы прогнозировать погоду становится сложнее. «Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — объяснил Яблоков.