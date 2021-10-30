Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы теплую погоду на выходных. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в столице ожидаются «по-настоящему высокие» температуры. Так, 30 октября воздух прогреется до 12-14 градусов, ночью будет в районе 7-9 градусов. 31 октября температура днем останется такой же, а ночью похолодает до плюс 1 градуса. «Поэтому, конечно же, это очень теплая погода», — добавил он.

Вильфанд отметил, что такая погода совершенно нехарактерна для умеренных широт европейской части России и соответствует третьей декаде сентября. «То есть погода будет отставать от своего развития в ближайшие дни почти на полтора месяца», — заключил он.

Ранее астрономы предупредили жителей Москвы и других регионов России о самых сильных за год и, возможно, за несколько лет магнитных бурях в предстоящие выходные. Первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая еще накануне была частью солнечной атмосферы, произойдет в субботу, 30 октября, примерно в 10 часов утра по московскому времени.