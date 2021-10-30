Москвичам пообещали теплые дни без осадков в начале недели

В Гидрометцентре России рассказали, что в Москве ожидается до плюс 10-13 градусов в первые дни ноября, передает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

По данным синоптиков, осадков в эти дни практические не ожидается, в дальнейшем воздух будет по-прежнему теплый. Повышение температуры воздуха связано с перемещением теплого воздуха из южных акваторий Атлантического океана и безоблачным небом. Данная ситуация позволяет солнечным лучам беспрепятственно достигать земли и нагревать ее.

Ранее 30 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы теплую погоду на выходных. В этот день воздух прогреется до 12-14 градусов, ночью будет в районе 7-9 градусов. В воскресенье, 31 октября, температура воздуха останется такой же.