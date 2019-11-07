Москвичам пообещали теплые выходные

В грядущие выходные, 9 и 10 ноября, температура в Москве будет превышать климатическую норму на 3-7 градусов. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, в субботу днем воздух в столице прогреется до плюс 5-7 градусов, при этом местами пройдут небольшие дожди. В воскресенье осадки не прекратятся, однако южный ветер принесет в город потепление — столбики термометров покажут около плюс 9-11 градусов.

Аналогичная погода сохранится в Москве и в начале следующей недели: в понедельник также ожидаются небольшие дожди, температура составит плюс 6-11 градусов.

Ранее сообщалось, что в конце этой недели москвичей ждет аномально теплая погода. Кроме того, 5 ноября в столице был зафиксирован новый температурный рекорд: воздух в городе прогрелся до плюс 10,6 градуса, что стало максимальным значением для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

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