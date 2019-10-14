Москвичам пообещали три теплых дня

Первые три дня наступившей недели, с 14 по 16 октября, в Москве будут теплыми, но дождливыми. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Она рассказала, что в понедельник, 14 октября, столица будет находиться по влиянием антициклона, поэтому осадков в первой половине дня не ожидается. Однако уже вечером небо начнут затягивать облака теплого атмосферного фронта и пройдут дожди. Температура воздуха в городе поднимется до плюс 11-13 градусов, а в области — до 9-14 градусов.

Во вторник, 15 октября, москвичей ожидают дожди и до 10-12 градусов тепла. Во второй половине дня немного похолодает, ветер усилится до 5-10 метров в секунду с порывами 10-13 метров в секунду. «Сопровождаться такая погода будет повышением атмосферного давления, которое в течение дня может вырасти на 10 единиц и к вечеру достигнуть показателей 752–754 миллиметров ртутного столба», — добавила Волосюк.

Днем 16 октября будет без осадков, воздух прогреется до 10 градусов тепла. Во второй половине дня погода станет более облачной.

Ранее сообщалось, что в четверг, 17 октября, в Москве начнется особый метеорологический сезон — предзимье. Температура воздуха днем составит 6-8 градусов тепла, ночью — около двух.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!