Москвичам пообещали удар «барическим молотком»

В Москве в ближайшие несколько дней будут наблюдаться резкие колебания атмосферного давления. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По словам эксперта, Центральную Россию, в том числе и столицу, накроет серия североатлантических циклонов. В результате теплые и холодные воздушные массы в регионе будут быстро сменяться, что и станет причиной серьезных перепадов давления.

«Москвичей ударит "барическим молотком", — пообещал Тишковец. — Практически каждые сутки мы будем стремительно "погружаться" в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток».

Как пояснил синоптик, подобные изменения погоды негативным образом скажутся не только на метеозависимых, но и на здоровых горожанах.

Ранее Тишковец предупредил москвичей о грядущих арктических вторжениях. По его словам, первое заметное похолодание придет в город к 8 марта — температура воздуха днем опустится до минус 5-10 градусов.

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