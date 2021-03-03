Москвичей предупредили о грядущих арктических вторжениях

Москвичей в ближайшее время ждет несколько арктических вторжений. О грядущих морозах жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН.

По словам синоптика, первое заметное похолодание придет в город к 8 марта — температура воздуха днем опустится до минус 5-10 градусов. «На пик холода мы выйдем 9 марта, когда под утро будет до 18 градусов мороза. А днем в лучшем случае минус 7-12 градусов», — отметил специалист.

Тишковец добавил, что такое вторжение холодных воздушных масс станет не последним. Так, метеорологи прогнозируют еще как минимум одну-две волны полярного холода, уточнил он.

Ранее в марте синоптики предупредили москвичей об экстремально низком атмосферном давлении на текущей неделе. По прогнозу, оно может упасть до 730 миллиметров ртутного столба.

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