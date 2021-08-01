Москвичам пообещали возвращение тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы возвращение тепла в ближайшие дни. Его слова передает ТАСС.

Так, в воскресенье, 1 августа, температура воздуха прогреется до 26-28 градусов. При этом ожидается облачность и кратковременные дожди. В понедельник, 2 августа, воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов, а в Подмосковье — до 31 градуса. Это на пять градусов выше климатической нормы, отметил он.

Температурный режим в столичном регионе вернется к многолетним значениям с 3 августа, добавил специалист. Погоду будет обуславливать преимущественно антициклон. «Будут кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям», — заключил он.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал москвичам, какую погоду им надо ожидать в августе. По его словам, август ожидается теплым. Температура воздуха будет колебаться в районе 20-25 градусов.

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