Синоптик рассказал москвичам о погоде в августе

Как уточнил эксперт, жаркое лето переменилось, и теперь оно влажное и душное. Синоптик добавил, что в атмосфере восстановился западный перенос. По северу смещаются атлантические циклоны. Погода в выходные, 31 июля и 1 августа, не изменится. Ночью будет тепло до плюс 16, а днем — до 26 градусов.

«При этом будет влажно и душно», — резюмировал он. В воскресенье москвичей и гостей столицы ждут похолодание и ливни. Август ожидается теплым. Температура воздуха будет колебаться в районе 20-25 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в 2021 году в Москве ожидается несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги. Осенью обязательно наступит обещанный период бабьего лета, однако перед этим жителям столицы сначала придется столкнуться с холодами.

Из-за достаточно большого количества осадков за весну и первую половину лета листья опадут не так скоро, поэтому москвичи смогут насладиться «пышным увяданием природы».

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!