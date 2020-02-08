Москвичам пообещали возвращение тепла после самой холодной ночи. Об этом агентству «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

По его данным, на следующей неделе в столице ожидается пасмурная, сырая ветреная погода. Днем температура воздуха будет подниматься до плюс двух градусов тепла, ночью столбики термометров будут опускаться до минус трех градусов. Тем не менее погода будет превышать климатическую норму на 8-9 градусов, что «поддержит теплые тенденции нынешней зимы».

Более теплые воздушные массы начнут поступать в столичный регион уже в воскресенье, 9 февраля. В последний день выходных в Москве будет облачно, ожидается небольшой снег и до 2 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 февраля температура воздуха опустилась до рекордных для этой зимы значений. На метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 14 градусов. До этого самый низкий показатель был зафиксирован в предыдущую ночь (минус 9,4 градуса).

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