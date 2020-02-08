Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зима. Об этом сообщает агенство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В 7:00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ понизилась до минус 14 градусов. До этого самый низкий показатель был зафиксирован в ночь с 6 на 7 февраля — тогда столбики термометров опустились до минус 9,4 градусов мороза.

По данным метеорологов, самое холодное 8 февраля за 70-летнюю историю метеонаблюдений оказалось в 1956 году, когда температура в Москве составила минус 31,8 градуса.

Ранее москвичам пообещали морозы до минус 17 градусов. Пик похолодания придется на выходные, 8 и 9 февраля. В то же время в столице наступят солнечные дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждал, что период аномально теплой зимы в регионе завершился.

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